Палата представників США підтримала закон, який забороняє визнавати Крим російським



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Документ забороняє федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії, що суперечать політиці щодо Криму

Нижня палата Конгресу США — Палата представників — ухвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати анексований Крим російським.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Це рішення підтримали 427 членів нижньої палати.

«Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами», — йдеться у повідомленні.

Також документ забороняє федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить цій політиці щодо Криму.

Нагадаємо, що 7 березня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США затвердив та рекомендував до схвалення повним складом нижньої палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.

Документ також містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.