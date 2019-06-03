Папа Римський Франциск вибачився перед ромами



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Папа Римський Франциск відвідав Румунію

Байдужість породжує забобони та живить гнів і образу, - наголосив Понтифік

Папа Римський Франциск в ході візиту в Румунію попросив від імені католицької церкви вибачення у ромів за багатовікову дискримінацію.

Про це пише «Радіо Свобода».

На зустрічі з представниками ромської спільноти в румунському місті Блаж в останній день свого візиту в країну понтифік попросив вибачення «за всі ті часи в історії, коли ми піддавали вас дискримінації, жорстокому поводженню чи дивилися на вас скоса».

Наразі цигани (або роми) живуть переважно в Південній і Центральній Європі. В Румунії вони складають близько 10% від загальної чисельності населення. Роми скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, багато з них живуть в бідності.

«Я прошу вибачення - в ім'я Церкви та Господа, прошу пробачення у вас, - сказав папа Франциск. - Байдужість породжує забобони та живить гнів і образу. Як часто ми судимо необачно, зі словами, які ранять, з поглядами, які сіють ненависть і розбрат!».

Нагадаємо, що десятки тисяч вірян відвідали месу просто неба під проводом папи Франциска у святині Шумулеу-Чук 1 червня.