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    Папа Римський Франциск вибачився перед ромами

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    <span>Папа Римський Франциск відвідав Румунію&nbsp;</span> - Папа Римський Франциск вибачився перед ромами
    Папа Римський Франциск відвідав Румунію 

    Байдужість породжує забобони та живить гнів і образу, - наголосив Понтифік

    Папа Римський Франциск в ході візиту в Румунію попросив від імені католицької церкви вибачення у ромів за багатовікову дискримінацію.

    Про це пише «Радіо Свобода».

    На зустрічі з представниками ромської спільноти в румунському місті Блаж в останній день свого візиту в країну понтифік попросив вибачення «за всі ті часи в історії, коли ми піддавали вас дискримінації, жорстокому поводженню чи дивилися на вас скоса».

    Наразі цигани (або роми) живуть переважно в Південній і Центральній Європі. В Румунії вони складають близько 10% від загальної чисельності населення. Роми скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, багато з них живуть в бідності.

    «Я прошу вибачення - в ім'я Церкви та Господа, прошу пробачення у вас, - сказав папа Франциск. - Байдужість породжує забобони та живить гнів і образу. Як часто ми судимо необачно, зі словами, які ранять, з поглядами, які сіють ненависть і розбрат!».

    Нагадаємо, що десятки тисяч вірян відвідали месу просто неба під проводом папи Франциска у святині Шумулеу-Чук 1 червня.

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    церква Папа Римський Румунія
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