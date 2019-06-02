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    Папа Франциск відслужив месу для угорської меншини Румунії

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    <p>Меса відбулася у святині Шумулеу-Чук</p> - Папа Франциск відслужив месу для угорської меншини Румунії

    Меса відбулася у святині Шумулеу-Чук

    Месу під відкритим небом відвідали десятки тисяч вірян

    Десятки тисяч вірян відвідали месу просто неба під проводом папи Франциска у святині Шумулеу-Чук 1 червня.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Це паломницьке місце є частиною румунського міста Меркуря-Чук, де мешкають переважно етнічні угорці. Значна частина цієї меншини ідентифікує себе як католики в країні, яка є здебільшого православною.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск готовий особисто сказати американському лідеру Дональду Трампу, що будівництво стіни на кордоні США і Мексики є «найбільшою жорстокістю».

    Папа Римський Румунія Угорщина релігія
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