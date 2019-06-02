Папа Франциск відслужив месу для угорської меншини Румунії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меса відбулася у святині Шумулеу-Чук

Месу під відкритим небом відвідали десятки тисяч вірян

Десятки тисяч вірян відвідали месу просто неба під проводом папи Франциска у святині Шумулеу-Чук 1 червня.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Це паломницьке місце є частиною румунського міста Меркуря-Чук, де мешкають переважно етнічні угорці. Значна частина цієї меншини ідентифікує себе як католики в країні, яка є здебільшого православною.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск готовий особисто сказати американському лідеру Дональду Трампу, що будівництво стіни на кордоні США і Мексики є «найбільшою жорстокістю».