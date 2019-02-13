Папа Римський написав листа Мадуро, але не назвав його президентом



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Папа Римський Франциск відповів на лист Ніколаса Мадуро

На початку минулого тижня Мадуро відправив Папі Римському Франциску листа з проханням про допомогу

Папа Римський Франциск відправив відповідь на листа про допомогу, який минулого тижня отримав від президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє в середу італійська преса.

За словами понтифіка, за останні роки спроби знайти вихід із венесуельської політичної кризи не увінчалися успіхом. «На жаль, усі спроби ні до чого не привели, тому що після того, що було погоджено на зустрічах, не було конкретних заходів щодо виконання домовленостей», - йдеться в листі.

При цьому понтифік зазначив, що виступає за діалог між сторонами, який, однак, має відповідати певним вимогам. «Йдеться про такий діалог, в якому сторони конфлікту розглядають спільне благо вище за інші інтереси та ставлять за мету досягнення єдності та миру», - вважає Франциск.

Газета наголошує, що понтифік у листі звертається до Мадуро як до «пана Мадуро», однак не називає його президентом Венесуели. «Лист датований 7 лютого 2019 року. У ньому написано «пан», але не «президент», - пише видання.

На початку минулого тижня Мадуро відправив Папі Римському Франциску листа з проханням про допомогу в процесі полегшення та встановлення діалогу.

Минулого понеділка відбулася зустріч делегації з Венесуели і держсекретаріату Ватикану. Сторони зазначили, що необхідно якнайшвидше досягти справедливого і мирного рішення для виходу з кризи за повного дотримання прав людини.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо раніше оголосив себе тимчасовим президентом. США, а також низка європейських і латиноамериканських країн визнали його законним лідером Венесуели. Мадуро вважає дії опозиції незаконними.

Як відомо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни.

До слова, в ООН прогнозують, що кількість біженців з Венесуели зросте на два мільйони.