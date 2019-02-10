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    У світі

    Кількість біженців з Венесуели зросте на два мільйони – ООН

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    <p>Найбільше біженців з Венесуели прийняла Колумбія</p> <div></div> - Кількість біженців з Венесуели зросте на два мільйони – ООН

    Найбільше біженців з Венесуели прийняла Колумбія

    З Венесуели вже втекли три мільйони осіб

    За прогнозами ООН і ряду інших організацій, до кінця цього року кількість людей, які, рятуючись від політичного хаосу в Венесуелі, перебираються в інші країни, перевищить 5 мільйонів чоловік.

    Більше 3 мільйонів осіб або понад 10% населення цієї держави в Південній Америці через недостач продовольства і медикаментів до кінця минулого року вже втекли в інші країни.

    1 мільйон 170 тисяч біженців з Венесуели прийняла Колумбія, 550 тисяч - Перу і 250 тисяч знайшли притулок в Еквадорі.

    Нагадаємо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни.

    Джерело: NHK

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