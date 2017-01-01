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    Папа Римський помолився за мир в Україні під час різдвяного послання

    Папа Римський закликав людство зосередитися на дітях і зробити світ гідним життя дітей
    Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного послання "Місту і світу" помолився за мир для України «Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій
    • Вчора, 15:21
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    Папа Римський закликав людство зосередитися на дітях і зробити світ гідним життя дітей

    Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного послання "Місту і світу" помолився за мир для України

    «Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій країні», - сказав понтифік із лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

    Папа Римський закликав людство зосередитися на дітях і зробити світ гідним життя дітей.

    «Бачимо Ісуса в дітях, батьки яких не мають роботи, яким важко забезпечити своїм дітям безпечне й спокійне майбутнє. Й у тих, в яких викрадено дитинство, змушених змалку працювати або завербованих у солдати безсовісними найманцями. У багатьох дітях, змушених залишити свої країни та самостійно подорожувати в нелюдських умовах, стаючи легкою здобиччю для торгівців людьми. Приймімо в Дитятку Ісусові любов Бога, Який став людиною задля нас, та з Його благодаттю стараймося робити наш світ людянішим, гіднішим сьогоднішніх та завтрашніх дітей», - додав Папа Франциск.

    Нагадаємо, 25 грудня християне західного обряду святкують Різдво Христове.

     

    Джерело: Еспресо ТВ

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