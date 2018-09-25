Папа Римський відвідає Естонію



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У Таллінні глава Римо-католицької церкви зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд

В Естонію у вівторок, 25 вересня, прибуде з одноденним візитом глава Римо-католицької церкви Папа Франциск.

Як повідомила прес-секретар Римо-католицької церкви в Естонії Марге-Маріє Паас, візит відбувається в рамках турне країнами Балтії, приуроченому до 100-річчя незалежності цих держав. До прибуття в Таллінн глава церкви вже відвідав Литву і Латвію.

У Таллінні він зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Папа Франциск проведе на площі Свободи месу, для участі в якій зареєструвалися близько 12 тис. чоловік. Допомагатимуть йому близько 100 католицьких священиків.

Перед початком меси понтифік проїде містом на «папамобілі» і привітає присутніх.

Первосвященик проведе також в церкви Каарлі (Kaarli) екуменічну зустріч з християнською молоддю, а в соборі Петра і Павла - з одержувачами допомоги від церкви.

Це другий візит понтифікат в країну. В 1993 році Естонію відвідав Папа Іван Павло II.

Раніше повідомлялося, що у Литві понад 100 тисяч вірян у неділю зібралися у каунаському парку Сантакос для участі у богослужінні, на яке прибув Папа Римський Франциск.

Джерело: Інтерфакс-Україна