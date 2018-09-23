Понад 100 тисяч вірян прийшли у Литві на богослужіння Папи Римського



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Папа Франциск у Литві

Понтифіка натовп зустрів, махаючи прапорами Литви і Ватикану

У Литві понад 100 тисяч вірян у неділю зібралися у каунаському парку Сантакос для участі у богослужінні, яке проведе Папа Римський Франциск.

Про це повідомляє Delfi.

«Понтифіка, який прибув до сонячного Каунаса під співи у відкритому папамобілі, натовп зустрів, махаючи прапорами Литви і Ватикану. З раннього ранку на площі демонструвалися документальні фільми, віряни ділилися своїми враженнями. Для освітлення заходу прибуло близько 200 закордонних журналістів, ніч у дванадцяти школах Каунаса провели 1400 пілігримів з України, Білорусі, Польщі, Латвії та Росії. Всього на богослужіння Папи Франциска зібралося понад 100 тисяч людей», - йдеться у повідомленні.

Звертаючись до вірян перед початком меси, литовський єпископ Кястутіс Кевалас сказав, що підтримка церкви дуже важлива для зміцнення свободи Литви.

Як повідомлялося, 25 років тому, після трьох років після відновлення незалежності Литви, в каунаському парку Сантакос служив тодішній Папа Римський Іоан Павло II.

До слова, минулого місяця Папа Франциск зустрівся з жертвами священиків-педофілів.