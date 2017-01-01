Парасюк розповів, як Гройсман обіцяв виділити 20 млн на округ за голосування за бюджет

Я за всю свою каденцію нардепа жодного разу за жоден держбюджет не голосував, - похизувався нардеп

Кабінет Міністрів в особі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виділяє додаткові кошти на округи тільки за умови голосування за держбюджет. Про це заявив позафракційний нардеп Володимир Парасюк, повідомляє «Гордон». «Я за всю свою каденцію нардепа жодного разу за жоден держбюджет не голосував. Бо там



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Володимир Гройсман

Я за всю свою каденцію нардепа жодного разу за жоден держбюджет не голосував, - похизувався нардеп

Кабінет Міністрів в особі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виділяє додаткові кошти на округи тільки за умови голосування за держбюджет.

Про це заявив позафракційний нардеп Володимир Парасюк, повідомляє «Гордон».

«Я за всю свою каденцію нардепа жодного разу за жоден держбюджет не голосував. Бо там дерибан, а не планування. Того року мені навіть прем'єр-міністр Гройсман телефонував і пропонував: «Володю, підтримай бюджет, а я тобі 20 мільйонів гривень виділю на округ», – розповів Парасюк.

«За ці роки Кабмін і коаліція жодних додаткових коштів на мій округ не дали, хоча я намагався щось вибити. Але вони виділяють додаткові 15–20 млн грн на округ тільки за умови голосування за річний держбюджет. Я що, прийшов у Раду совістю торгувати? У мене були сумніви: «От чого люди мають страждати?» Але, по-перше, у розрізі нинішньої інфляції 20 млн на округ зі 175 тис. виборців – це копійки. По-друге, влада вважатиме, що мене можна купити. Ні, жодні гроші цього не вартують. Треба країну змінювати, а не дерибанити бюджет», – сказав нардеп.

Раніше Парасюк зізнався, що періодично спілкується по телефону з Коломойським.