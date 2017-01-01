Парасюк зізнався, що періодично спілкується по телефону з Коломойським

Нардеп не виключив, що їхні телефонні розмови з Коломойським прослуховуються

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк зізнався, що періодично спілкується по телефону з олігархом Ігорем Коломойським. За словами політика, найчастіше це розмови на загальні теми. Про це Парасюк розповів в інтерв'ю виданню «Гордон». «Він (Коломойський, - ред.) дзвонив мені кілька разів. Просто поговорити. До речі,



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Фото: Главком Нардеп Володимир Парасюк

Нардеп не виключив, що їхні телефонні розмови з Коломойським прослуховуються

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк зізнався, що періодично спілкується по телефону з олігархом Ігорем Коломойським. За словами політика, найчастіше це розмови на загальні теми.

Про це Парасюк розповів в інтерв'ю виданню «Гордон».

«Він (Коломойський, - ред.) дзвонив мені кілька разів. Просто поговорити. До речі, Коломойський і під час торгової блокади мені дзвонив. Просто питав: «Як там у вас справи?» Я сказав: «Все добре. Тримаємося». На цьому все. У 90% цих дзвінків дуже мало конкретики. Просто розмови на загальні теми», - розповів Парасюк.

Водночас нардеп не виключив, що їхні телефонні розмови з Коломойським прослуховуються.

«Я Коломойського питав: «Ви розумієте, що нас прослуховують і можуть змонтувати розмову під різними кутами?» Він сказав: «Та ну, мене в 2014-му прослуховували, а зараз – ні». Я відповів, що «може, вас і не прослуховуються, а мене – напевно», - сказав Парасюк.

Політик підкреслив, що Коломойський зіграв серйозну роль у протидії російської військової агресії в 2014-2015 роках.

«Я цікавився багатьма епізодами з його біографії. До деяких сторінок його життя, безсумнівно, є питання, але в 2014 році саме він доклав дуже багато зусиль, щоб захистити нашу країну. Звичайно, у Коломойського є активи в Україні. Звичайно, йому потрібно збереження країни. А наскільки патріотичними були його переконання в 2014-2015 роках, думаю, час покаже», - зазначив Парасюк.

Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

Міністерство фінансів України привітало рішення Лондонського суду.

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