Парламент 8-го скликання: експерт підвела підсумки роботи народних обранців



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Яким було життя українського парламентаризму протягом каденції

11 липня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться зустріч на тему: «Парламент 8-го скликання: підсумки».

Запрошені гості: Світлана Конончук, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД), яка підведе підсумки роботи парламенту 8-го скликання, яким було життя українського парламентаризму протягом каденції.

Як відомо, голова парламенту Андрій Парубій підписав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання» на 11 липня.

Засідання відбудеться о 14:15, на якому будуть розглянуті наступні питання:

1. Проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості (реєстр.№6449 від 16.05.2017);

2. Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього (реєстр.№6607 від 21.06.2017).