Дематюкізація, зоотерапія, кастрація педофілів і 13-та пенсія. Прощальна законотворчість Верховної Ради парламент



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З 6 червня Верховна Рада розглядає правки до Виборчого кодексу і засідання проходять в напівпустій залі Фото: сайт Верховної Ради

Депутати посилено клепають законопроекти, які вже ніхто і ніколи не розгляне

Після указу Зеленського про розгін парламенту, депутати подавали законопроєкти, які не мають шансу бути розглянутими. Частина з них – відверто популістичні і смішні.

З початку роботи нової Ради, згідно регламенту, усі законопроєкти депутатів попереднього скликання будуть скасовані. Але це не зупиняє нардепів і вони продовжують плодити ініціативи, розуміючи, що їх вже фізично не встигнуть прийняти в першому читанні (з 6 червня парламент розглядає 4,5 тис. правок до Виборчого кодексу).

«Главком» вибрав найбільш цікаві законопроєкти, зареєстровані після розпуску парламенту президентом Володимиром Зеленським.

Напочатку слід відзначити, що найбільшу дискусію викликала ініціатива Ольги Богомолець про дематюкацію. Більшість українців сприйняла її з гумором. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, як перебуває у тривалому конфлікті з Богомолець, взагалі затролила опонентку і розповіла про користь матюків. А ексголова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль, коментуючи цей законопроєкт, заявив, що роботу парламенту можна оцінювати тільки в нецензурній формі.

Ця тема стала настільки популярною, що вже подали альтернативний законопроєкт. Так, Ольга Червакова пішла далі і запропонувала альтернативний законопроєкт, яким дозволяються матюки, коли літературної мови не вистачає, аби виразити біль та бентегу.

І знову обговорюємо кнопкодавів

Перед завершенням каденції у Раді знову почали обговорювати питання «кнопкодавства». «Свободівець» Юрій Левченко подав законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. Подібну ініціативу висунув і позафракційний Сергій Міщенко.

Слід зазначити, що ці законопроєкти є альтернативними до президентського, яким запроваджувався штраф в 21-85 тис. грн за кнопкодавство.

Реакція на педофільські злочини

Після жорстокого вбивства дівчинки на Одещині у Раді закликали розглянути законопроєкт про відкритий реєстр педофілів та про їх хімічну кастрацію за 2017 рік. А окрім цього два нардепи Іван Фурсін з «Волі народу» та Сергій Міщенко подали законопроєкти про хімічну кастрацію.

Хоча ще є шанс, що питання педофілів ще встигнуть розглянути цього четверга на позачерговому засіданні Ради.

Кожному пенсіонеру – 13-ту пенсію!

Не обійшли депутатів і свою улюблену тему – підвищення зарплат та пенсій.

Один з лідерів партії Медведчука Вадим Рабінович запропонував ощасливити пенсіонерів тринадцятою пенсією. А «свободівець» Михайло Головко подав законопроєкт, який має зробити пенсії українців «достойними». Ідеться про підвищення коефіцієнту страхового стажу, що збільшить пенсії на 40%, та про зменшення робочого стажу з 35 до 25 років.

Ексрегіонали Наталя Королевська та Олександр Вілкул подали майже однакові законопроєкти щодо відновлення пенсій за вислугу років. Сергій Каплін вирішив теж не відставати від колег і зареєстрував законопроєкт про виплату пенсію за вислугу років робітникам локомотивних бригад.

Скандальний Олег Барна, який провчителював більше 20 років, разом з колегами запропонував преміювати вчителів «за престижність професії та високу результативність праці». Андрій Лопушанський з БПП подав законодавчу ініціативу, яка повинна навести лад щодо оплати праці в освіті.

«Фронтовик» Юрій Береза, який балотується по 24-му округу в Дніпрі, під кінець каденції запропонував зафіксувати співвідношення розмірів мінімальної та максимальної зарплати на державних чи комунальних установах. До речі, Береза – один з авторів звернення до Зеленського щодо перенесення посольства України в Ізраїлі. Наші дипломати намагаються уникати цього питання, яке фактично ставить Україну на сторону Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.

«Свободівці» Головко, Іллєнко та Осуховський подали ініціативу щодо підвищення на 20% розміру допомоги при народженні дитини. Ця соцвиплата не змінювалась з часів прем’єрства Арсенія Яценюка, який зрівняв виплати для першої, другої та наступних дітей.

Усі «зайві» гроші – на медицину

Також депутати не забули і про ще одну «вічну» тему – медицину. Юрій Вітко вирішив, що зараз треба прийняти закон, який забезпечував би належне фінансування охорони здоров'я та медичної галузі. Він пропонує встановити фінансування медицини в Україні на такому ж рівні, як і на оборону, – не менше 5% ВВП.

«Фронтовики» Ігор Котвіцький, Максим Бурбак та інші депутати вирішили запропонувати тимчасові пільги для оновлення автопарку «швидких».

Але найбільш цікавий законопроєкт в сфері оздоровлення подала група нардепів, серед яких члени БПП Андрій Немировський та Ірина Луценко, - про терапію за допомогою тварин. Цей документ впроваджує контроль за проведенням зоотерапії, щоб допомога хворим відбувалась в належних умовах та з підготовленими тваринами (собаками, кіньми, кроликами, кішками…).

Комуналка - без штрафів, житло – без відсотків

Інша тема, яку активно обговорюють на телебаченні політики-популісти, - сфера ЖКГ та житла. Каплін виступив за скасування норми про обов'язкове встановлення загальнобудинкових лічильників за рахунок власників приміщень. Також він хотів затвердити у вигляді закону національну програму «Молоді - житло, роботу, бізнес». Ця програма передбачає створення рад та реєстрів, які по факту обтяжують і без того великий бюрократичний апарат. А для забезпечення молоді житлом Каплін зібрав усі нереалізовані раніше ідеї: безкоштовна передача землі під будівництво молодіжних кварталів, безвідсоткова іпотека, будівельні кооперативи…

Надія Савченко, яка балотується у Бахмутському районі на Донеччині, вважає, що треба відмінити нарахування пені за несвоєчасне здійснення платежів за ЖКП. Ця пеня у розмірі 0,01% щодня почала діяти з 1 травня.

Радикал Сергій Рибалка ініціював реструктуризацію кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, використаний до 1 липня 2019 року.

До речі, депутати також відреагували на запровадження ринку електроенергії з 1 липня. Наприклад, Борислав Розенблат вирішив на законодавчому рівні закріпити відшкодування для «вразливих споживачів» у випадку можливого подорожчання електроенергії.

Мертва законотворчість

Заборона мисливства та полювання, а також діяльність притравочних станцій. Таку ініціативу Юрія Тимошенко вже не розглянуть у Раді. Та ж сама участь чекає законопроєкт Олександра Сугоняки з БПП щодо повної заборони на утримання морських ссавців у неволі і напіввільних умовах.

Те саме чекає пропозиція Віталія Купрія внести зміни до Сімейного кодексу, що стосуються методу ектогенезу (зростання організму в штучному середовищі поза тілом). Вважається, що цей метод може замінити у майбутньому сурогатне материнство. Народний депутат пропонує вважати батьками дитини, яка народилася за допомогою методу ектогенезу, якщо використовувалась статева клітина хоча б одного з подружжя.

Олег Мусій вже не зможе добитись конфіскації майна у мешканців ОРДЛО, котрі добровільно отримали громадянство РФ.

А Олександру Вілкулу з Вадимом Новінським треба буде шукати інші шляхи прийняття мовного закону, який надавав би більше прав нацменшинам, тобто російськомовним.