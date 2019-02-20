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    Парламент Чехії хоче узаконити проституцію

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    У Чехії систематично надають сексуальні послуги близько 13 тис. осіб - Парламент Чехії хоче узаконити проституцію
    У Чехії систематично надають сексуальні послуги близько 13 тис. осіб

    На думку депутатів, держбюджет поповнився би на млрд крон на рік за рахунок податку з проституції

    Голова парламентської фракції Піратської партії Якуб Міхалек запропонував ухвалити закон про регулювання проституції в Чехії.

    Про це повідомляє Idnes.

    «Ми хочемо обмежити сіру економіку, ризики для здоров'я та покращити умови для людей, залучених до проституції», - пояснив Міхалек.

    На думку «піратів», держбюджет поповнився би за рахунок податку з проституції на млрд крон на рік. До прикладу, на які, можна оплатити обіди 100 тис. школярів. Оцінка доходу базується на досвіді Угорщини, де проституція вже регулюється і має такі доходи.

    За підрахунками фахівців, у Чехії систематично надають сексуальні послуги близько 13 тис. осіб, з яких 56% - одинокі матері. Щорічний дохід з нелегального бізнесу становить близько 8 млрд крон.

    «Ці жінки не мають медичного страхування сьогодні, вони не мають пенсійного страхування, вони не мають юридичної безпеки для своїх доходів», - зазначив політик.

    Регулювання проституції готові підтримати депутати від Громадянсько-демократичної партії, ANO, а також соціал-демократи.

    «Дані, отримані в Швейцарії в 2016 році, показують, що після регулювання проституції відбулося зниження ВІЛ на 16%», - підсумував Міхалек.

     

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