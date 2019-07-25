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    Парламент Іспанії знову не обрав прем’єра, є ризик перевиборів

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    Виконувач обов&rsquo;язків прем&rsquo;єра Іспанії Педро Санчес - Парламент Іспанії знову не обрав прем’єра, є ризик перевиборів
    Виконувач обов’язків прем’єра Іспанії Педро Санчес

    Політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра

    У четвер парламент Іспанії не переобрав головою уряду лідера соціалістів, в.о. прем'єр-міністра Педро Санчеса.

    Про це повідомляє Reuters.

    Після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.

    У вівторок парламент вперше не підтримав кандидатуру Санчеса – за нього проголосували 124 депутати при потрібних 176. При голосуванні у четвер Санчесу було достатньо простої більшості голосів.

    Соціалісти звинувачують лівих Podemos у непомірних апетитах через те, що ті вимагають посаду віце-прем’єра для свого лідера Пабло Іглесіаса і контроль над міністерством праці. 

    Виконувач обов’язків прем’єра Педро Санчес заявив, що поступка їхнім вимогам в обмін на підтримку його кандидатури під час голосування в парламенті означала б «створення двох урядів» в одному, оскільки соціальна і економічна політика опинилася б у руках політичної сили Пабло Іглесіаса.

    Іглесіас хотів, щоб його партія отримала міністерські посади пропорційно до ваги в парламенті (42 місця проти 123 у соціалістів). Партія Санчеса здобула перемогу на парламентських виборах в квітні.

     

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