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    Парламент Молдови «укріпили» масивними турнікетами (фото)

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    Парламент Молдови «укріпили» масивними турнікетами (фото)

    Пройти турнікети можуть тільки власники магнітних перепусток, які видає секретаріат

    В Молдові на вході в будівлю парламенту встановили два масивних турнікети.

    Про це повідомила Agora.

    За даними Міністерства економіки та інфраструктури Молдови, турнікети обійшлися в 41,3 тис. леїв (майже 2,5 тис. доларів).

    Для чого знадобилися такі заходи безпеки, міністерство не повідомило, зазначивши тільки, що «автоматичні турнікети - це частина системи контролю доступу в будівлю парламенту».

    Пройти турнікети можуть тільки власники магнітних перепусток, які видає секретаріат парламенту.

    «Доступ для всіх категорій громадян (журналістів, чиновників) буде здійснюватися за магнітним перепустками», - заявили в Мінекономіки.

    Зазначається, що будівлю парламенту почали з трьох сторін обносити парканом заввишки 2,2 метра і довжиною 240 метрів в грудні 2017 року. Сам паркан обійшовся владі в 5 млн леїв (300 тис. доларів).

    Останнє нововведення - установка масивних турнікетів на вході до будівлі з боку вулиці Коробчана.

    Як відомо, на 26 серпня в країні планується проведення акцій протесту, який організовує опозиційний Рух національного опору Молдови.

    Джерело: Європейська правда

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