Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками



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Ігор Смешко

Партія «Сила і Честь» виступає за двопалатну Верховну Раду

Політична партія Ігоря Смешка «Сила і Честь» виступає за проведення парламентських виборів за новою системою - пропорційною з відкритими регіональними списками.

Про це йдеться в заяві партії.

Таку систему в партії «Сила і Честь» вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, більше того, першим кроком до реформування та оновлення корумпованою, нео-феодальної і автократичної політичної системи України.

«Кінцевою метою цих реформ щодо вдосконалення законодавчої гілки влади повинна бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата якої повинна формуватися за пропорційною системою з відкритими списками в кількості 200 народних депутатів, а верхня - за мажоритарною системою в кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України» , - йдеться в заяві.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося введення відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах, вчора не був підтриманий профільним комітетом і вилучено з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.

«Після прийняття цього закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство і блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці втратять право впливати на своїх обранців і контролювати їх роботу», - підкреслюють в партії.

Крім цього в «Силі і Честі» висловили надію, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе в парламент законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів і процедуру відкликання народних депутатів.

Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей «Україна - дітям«, членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті. У 2019 брав участь в президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.

На сьогоднішній день за партію «Сила і Честь« на парламентських виборах, відповідно до соцопитувань, готові проголосувати 5,1% виборців.