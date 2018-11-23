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    Парубій обіцяє, що Рада повернеться до перейменування Дніпропетровської області

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    Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що Дніпропетровську область перейменують - Парубій обіцяє, що Рада повернеться до перейменування Дніпропетровської області
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що Дніпропетровську область перейменують

    «Наголошую, це питання невідкладно буде внесено в найближчі тижні і ми його вирішимо», - сказав Парубій

    Спікер парламенту Андрій Парубій заявив журналістам у кулуарах, що Верховна Рада у найближчі тижні планує повернутися до розгляду питання щодо перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Наголошую, це питання невідкладно буде внесено в найближчі тижні і ми його вирішимо», - сказав Парубій.

    Як повідомлялося, Порошенко запропонував Раді змінити назву Дніпропетровської області на Дніпровську.

    Нагадаємо, Верховна Рада провалила перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

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