Парубій обіцяє, що Рада повернеться до перейменування Дніпропетровської області



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що Дніпропетровську область перейменують

«Наголошую, це питання невідкладно буде внесено в найближчі тижні і ми його вирішимо», - сказав Парубій

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив журналістам у кулуарах, що Верховна Рада у найближчі тижні планує повернутися до розгляду питання щодо перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Наголошую, це питання невідкладно буде внесено в найближчі тижні і ми його вирішимо», - сказав Парубій.

Як повідомлялося, Порошенко запропонував Раді змінити назву Дніпропетровської області на Дніпровську.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.