Парубій закликав Сенат США ввести додаткові санкції проти Росії



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«Ми закликаємо вас використати всі наявні можливості, щоб зупинити агресію Росії щодо України», - написав Парубій у листі до голови Сенату Конгресу США

Голова Верховної Ради Андрій Парубій направив листа віце-президенту США, голові Сенату Конгресу США Майку Пенсу, в якому від імені українського парламенту закликав Сенат США до рішучих дій, зокрема, повного виконання діючих та запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

«Україна, Сполучені Штати та міжнародне співтовариство вжили активних і рішучих дій з 2014 року, спрямованих на боротьбу з незаконною агресивною поведінкою Росії, включаючи запровадження економічних санкцій. Дуже важливо, щоб верховенство права та міжнародні норми були суворо дотримані, спричиняючи наслідки для тих країн, які прагнуть підірвати право інших країн на власний національний дохід. Ми закликаємо вас використати всі наявні можливості, щоб зупинити агресію Росії щодо України та її чітке порушення міжнародних правил на норм шляхом накладання додаткових енергетичних та фінансових санкцій», - йдеться у листі голови ВР.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США і Європейський союз можуть посилити санкції проти РФ або ввести нові через захоплення українських моряків і суден.