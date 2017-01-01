Пасажир Wizz Air розповів, як авіакомпанія кинула 120 українців в Лондоні

Рейс з Лондона скасували через погану погоду в Києві

Лоу-кост Wizz Air після скасування рейсу Лутон-Києва 18 грудня поінформувала 120 українських пасажирів, що не зможе доставити їх до Києва в найближчі 10 днів. Про це повідомляє Kyivpost. Як розповів виданню пасажир даного рейсу Мартін Нунн, спочатку виліт був відкладений кілька разів, після чого його скасували, як заявили представники лоу-коста,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейс з Лондона скасували через погану погоду в Києві

Лоу-кост Wizz Air після скасування рейсу Лутон-Києва 18 грудня поінформувала 120 українських пасажирів, що не зможе доставити їх до Києва в найближчі 10 днів.

Про це повідомляє Kyivpost.

Як розповів виданню пасажир даного рейсу Мартін Нунн, спочатку виліт був відкладений кілька разів, після чого його скасували, як заявили представники лоу-коста, через відсутність екіпажу. Пізніше поліція повідомила пасажирам, що рейс скасували з іншої причини - через погану погоду в Києві.

Після того, як мандрівники, переважно громадяни України, отримали багаж, їм повідомили, що місця є тільки на рейс в Україну, який буде виконуватися 27 грудня, зазначив пасажир.

За словами Мартіна Нунна, пасажирам повідомили, що їм компенсують одноденне розміщення в готелі та транспортні витрати по пред'явленню чеків, не уточнивши, кому і яким чином вони повинні бути надані.

В результаті більшість пасажирів самостійно забронювали перельоти на альтернативні рейси з пересадкою у Варшаві або країнах Балтії за власні кошти без надання підтримки з боку Wizz Air, зазначив Мартін Нунн.

Раніше повідомлялося, що через сильний снігопад 19 грудня в Україні затримуються десятки авіарейсів та пасажирських поїздів.