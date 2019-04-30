  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві, є постраждалі

    • Розсилка
    Патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві, є постраждалі

    ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції сталася напередодні близько 15-ї години на перехресті вулиць Сінна та Пушкіна

    Автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик, у Полтаві зіткнувся на перехресті з автомобілем Daewoo Lanos, водії та пасажири автівок отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Полтавської області.

    ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції сталася напередодні близько 15-ї години на перехресті вулиць Сінна та Пушкіна.

    «За попередньою інформацією, екіпаж патрульних з увімкненими спеціальними звуковими сигналами, а також з увімкненими проблисковими маячками рухався на виклик про скоєння злочину. Під час проїзду перехрестя вулиць Сінна та Пушкіна відбулось зіткнення службового автомобіля Toyota Prius та Daewoo Lanos», - вказали у патрульній поліції.

    «Водії та пасажири транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні», - додали правоохоронці.

    Також вказано, що у результаті ДТП автомобілі учасників отримали механічні пошкодження.

    На місце дорожньо-транспортної пригоди викликано швидку та слідчо-оперативну групу. Обставини події встановлюють слідчі

    Читайте також
    Полтава ДТП автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ