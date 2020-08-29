Українська православна церква визнала святим гетьмана Петра Сагайдачного



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ПЦУ затвердила канонізацію гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Ім’я гетьмана Сагайдачного носять Національна академія Сухопутних військ у Львові

Українська православна церква затвердила канонізацію гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Про це йдеться у церковному журналі УПЦ №25.

День пам'яті Сагайдачного встановлено 20 квітня за новим стилем (7 квітня за старим).

Цим рішенням УПЦ фактично затвердила рішення однієї зі своїх церков-засновниць – УАПЦ. Адже Сагайдачний був канонізований 25 травня 2011 року Архієрейським собором УАПЦ.

Нагадаємо, Петро Конашевич-Сагайдачний – український політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Він був організатором успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Меценат православних братств та опікун братських шкіл.

Петро Конашевич-Сагайдачний зробив українське козацтво провідною верствою українського суспільства. Завдяки йому була створена дисциплінована козацька армія, озброєна вогнепальною зброєю і тогочасною артилерією. Він розробив та вдосконалив тактику морського бою.

Також своєю діяльністю він повернув Києву значення культурного й релігійного осередку України.

Ім’я гетьмана Сагайдачного носять Національна академія Сухопутних військ у Львові та фрегат-флагман Військово-Морських сил. Героїчні подвиги полководця відображені у серії народних та художніх творів. Також на його честь названо безліч вулиць та закладів.

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