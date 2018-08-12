Пенсіонера Азарова, який втік до Москви, спіймали на виробництві фейків



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Азарову не подобається, що мінімальна зарплата в Україні досягла довоєнного рівня

Колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, який після Революції гідності втік до Москви, поширив у Facebook свідомо спотворену інформацію, яка мала б підтвердили начебто високі управлінські якості проросійської команди Віктора Януковича. Проте маніпуляцію колишнього високопосадовця викрив блогер Денис Казанський.

Він звернув увагу, що Азаров в якості аргументації на підтвердження проросійських тез щодо рівня життя в Україні використав публічно доступні дані, але дещо відкориговані у потрібному напрямку.

«У групі Ukraine Now, де розповідається в основному про перемоги і різні позитивні звершення, вийшов пост, де порівнюються ціни на різні продукти в 2013 і 2018 рр. Сенс поста в тому, що в гривнях ціни за п'ять років звичайно виросли, але в доларах практично змін немає, а купівельна спроможність населення навіть зросла. Колишній прем'єр міністр Микола Азаров, який втік в РФ, побачив цю картинку, відрізав ті її частини, які йому не сподобалися (там де був зазначений розмір зарплат в доларах), і запостив її ж як свідчення страшної інфляції і зубожіння людей через «майданівську кліку», - написав Казанський у Facebook.

«І так у «міцних господарників» завжди», - зазначив він.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в липні знизилися на 0,7%, проте з початку року їх зростання становило 3,6%. Зазначається, що в річному вимірі інфляція сповільнилася на 1% - до 8,9% з 9,9%.