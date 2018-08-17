Пентагон: КНР готується наносити удари по американським базам в Азії



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Воєнний бюджет КНР в 2017 році склав 190 млрд. доларів

Відповідно до щорічної доповіді Міністерства оборони США щодо воєнної могутності КНР, протягом трьох останніх років Пекін значно активізував діяльність своєї авіації в східній Азії. Метою такої активності може бути підготовка до нанесення ударів по базам США в регіоні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому спеціалісти американського оборонного відомства не можуть дати чітку відповідь, що саме КНР хоче сказати світу своїми частішими обльотами в регіоні окрім того, як демонстрації кращого потенціалу.

Також спеціалісти Пентагону відзначили посилення потенціалу КНР у космічній сфері. Це відбувається на фоні постійних заяв Пекіну щодо необхідності недопущення мілітаризації космосу. За оцінкою американських військових, оборонні витрати КНР в 2017 році склали 190 млрд. доларів.

Нагадаємо, міністерство оборони США вирішило перенести військовий парад, проведення якого планувалося в Вашингтоні в листопаді 2018 року, на більш пізню дату.