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    Пентагон вирішив перенести запланований в Вашингтоні військовий парад

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    Пентагон вирішив перенести запланований в Вашингтоні військовий парад

    Трамп планував провести військовий парад 10 листопада 2018 року

    Міністерство оборони США вирішило перенести військовий парад, проведення якого планувалося в Вашингтоні в листопаді 2018 року, на більш пізню дату.

    Про це інформує ABC з посиланням на заяву Пентагону.

    «Ми спочатку планували провести цей захід 10 листопада 2018 року, але тепер вирішили вивчити можливості (його проведення. - ред.) в 2019 році», - відзначили в Пентагоні.

    У лютому президент США Дональд Трамп заявив про плани провести в країні військовий парад. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, захід можуть провести в День ветеранів (11 листопада) або в День незалежності США (4 липня).

    «Я хотів би провести парад, багато генералів хотіли б провести парад, щоб відсвяткувати те, що ми робимо», - зазначив він.

    Нагадаємо, У Києві обмежать або заборонять рух транспорту на низці вулиць через підготовку до Дня незалежності України. Рух транспорту та паркування в центрі Києва буде обмежено 18, 20 та 22 серпня.

    Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.

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