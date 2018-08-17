Пентагон вирішив перенести запланований в Вашингтоні військовий парад
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Трамп планував провести військовий парад 10 листопада 2018 року
Міністерство оборони США вирішило перенести військовий парад, проведення якого планувалося в Вашингтоні в листопаді 2018 року, на більш пізню дату.
Про це інформує ABC з посиланням на заяву Пентагону.
«Ми спочатку планували провести цей захід 10 листопада 2018 року, але тепер вирішили вивчити можливості (його проведення. - ред.) в 2019 році», - відзначили в Пентагоні.
У лютому президент США Дональд Трамп заявив про плани провести в країні військовий парад. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, захід можуть провести в День ветеранів (11 листопада) або в День незалежності США (4 липня).
«Я хотів би провести парад, багато генералів хотіли б провести парад, щоб відсвяткувати те, що ми робимо», - зазначив він.
NEW: Defense Department says in statement they are looking into dates in 2019 for Pres. Trump's military parade.— ABC News (@ABC) 17 серпня 2018 р.
“We originally targeted November 10, 2018 for this event but have now agreed to explore opportunities in 2019." https://t.co/VU0uQcQp7L pic.twitter.com/RZIVIiDPLB
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