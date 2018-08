Пентагон вирішив перенести запланований в Вашингтоні військовий парад

Трамп планував провести військовий парад 10 листопада 2018 року

Міністерство оборони США вирішило перенести військовий парад, проведення якого планувалося в Вашингтоні в листопаді 2018 року, на більш пізню дату.

Про це інформує ABC з посиланням на заяву Пентагону.

«Ми спочатку планували провести цей захід 10 листопада 2018 року, але тепер вирішили вивчити можливості (його проведення. - ред.) в 2019 році», - відзначили в Пентагоні.

У лютому президент США Дональд Трамп заявив про плани провести в країні військовий парад. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, захід можуть провести в День ветеранів (11 листопада) або в День незалежності США (4 липня).

«Я хотів би провести парад, багато генералів хотіли б провести парад, щоб відсвяткувати те, що ми робимо», - зазначив він.

