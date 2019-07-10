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    Пентагон повідомив про витрати на святкування Дня незалежності США

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    Парад у Вашингтоні, 4 липня 2019 року - Пентагон повідомив про витрати на святкування Дня незалежності США
    Парад у Вашингтоні, 4 липня 2019 року
    Фото: Reuters

    Демократи розкритикували президента США за вартість цьогорічних святкувань

    Міноборони США витратило $1,2 млн на участь у заході «Салют Америці» в честь Дня незалежності країни, який відзначався 4 липня.

    Про це говориться у заяві Пентагону.

    «Міністерство оборони підтримало «Салют Америці» демонстраціями літаків, статичними показами техніки і урочистою участю підрозділів. Додаткове фінансування було направлено на транспортування статичних дисплеїв і обладнання. Загальна вартість підтримки міністерством «Салюту Америці» склала $1,2 млн», - зазначили у Пентагоні.

    Повідомляється, що наведена цифра не відображає повністю витрати на захід для платників податків, а показує тільки витрати з військового бюджету.

    Демократи розкритикували президента США за вартість цьогорічної події, а троє сенаторів написали листа до Рахункової палати із закликом вивчити витрати.

    Тим часом, сам Трамп неодноразово захищав вартість святкування, заявляючи, що демонстрація військових досягнень США призведе до зростання бажаючих вступити на службу.

    Нагадаємо, у Вашингтоні вперше за 27 років пройшов великий військовий парад, присвячений Дню незалежності США.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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