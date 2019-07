У США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності

У параді брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams

У столиці США Вашингтоні вперше за 27 років пройшов великий військовий парад, присвячений Дню незалежності США.

Про це повідомляє ВВС.

The US military has arrived in Washington DC ahead of an Independence Day parade.



Donald Trump's promised it will be an "incredible" display from the "strongest military anywhere in the world".



More here: https://t.co/0Ig33cPbuZ pic.twitter.com/XRGWPRx3Zr