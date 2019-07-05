У США вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності
У параді брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams
У столиці США Вашингтоні вперше за 27 років пройшов великий військовий парад, присвячений Дню незалежності США.
Про це повідомляє ВВС.
У параді зокрема, брали участь Повітряні сили США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки М1А2 Abrams.
The US military has arrived in Washington DC ahead of an Independence Day parade.— Sky News (@SkyNews) 4 июля 2019 г.
Donald Trump's promised it will be an "incredible" display from the "strongest military anywhere in the world".
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Захід був відкритий і безкоштовний для громадськості, а перед меморіалом Авраама Лінкольна був облаштований район для VIP-персон.
Президент Дональд Трамп привітав американських військових під час виступу на параді до Дня незалежності.
#Trump hails US military at #SalutetoAmerica parade on #IndependenceDay pic.twitter.com/xbG0yIpKGQ— Ruptly (@Ruptly) 5 июля 2019 г.
Пентагон не оприлюднив вартості феєрії, яка, на думку багатьох, була натхнена візитом пана Трампа на парад до Дня Бастилії, який у 2017 році організував президент Франції Еммануель Макрон. Деякі звіти говорять, що Служба національних парків перекинула майже $2,5 млн на покриття витрат.
Опоненти звинувачували пана Трампа у витрачанні грошей і політизації свята перед його передвиборною кампанією. Зокрема, перед парадом голова Вашингтона Мюріель Баузер, обрана у 2014 році від Демократичної партії, висловила стурбованість тим, що святкування Дня незалежності в цьому році ознаменується демонстрацією «військової могутності» США.
Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжувалося історичною карнавальною ходою.
Раніше у День незалежності США перед Білим домом кілька людей спалили американський прапор.