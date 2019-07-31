Переговори щодо бюджету 2020 року ставлять під загрозу існування уряду Чехії



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Соціал-демократи вимагають збільшити витрати на 20 млрд крон, проти чого виступає партія ANO

Соціал-демократична партія Чехії не погодилася із проектом бюджету на 2020 рік.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Даній політичній силі не подобається те, що міністерства під їх контролем недоотримають 870 млн доларів (20 млрд крон) фінансування.

Соціал-демократи підтримують уряд меншості на чолі із Андреєм Бабішем, який очолює партію ANO. Прем’єр-міністр країни хотів би зберегти дефіцит бюджету на рівні 40 млрд крон.

Очільник Соціал-демократичної партії Чехії Ян Гамачек виступив за збільшення надходжень до бюджету через запровадження спеціального податку на функціонування банків, проти чого виступає Андрей Бабіш.

Міністерство фінансів, яке перебуває під контролем партії ANO, вимагає від інших урядових відомств заощаджувати через зменшення витрат. Окрім того, Мінфін Чехії вважає неприйнятним збільшувати дефіцит бюджету на 20 млрд крон в умовах темпів росту економіки на рівні в 2,5%.

Протиріччя щодо питань бюджету можуть посилити розкол між двома політичними силами. На сьогодні соціал-демократи і партія ANO не можуть знайти спільної мови щодо того, хто має керувати міністерством культури. Окрім того, дані партії роз’єднує корупційний скандал, фігурантом якого є сам Андрей Бабіш.