Переобраний президент Кіпру готовий до переговорів щодо об’єднання острова

Анкара очікує від Нікосії зміни підходу до врегулювання конфлікту

Нікос Анастасіадіс, який був переобраний президентом Республіки Кіпр 4 лютого 2018 року, заявив про те, що для нього є пріоритетом відновлення переговорів щодо об’єднання острову. За його словами об’єднання Кіпру є найбільшим викликом. Анастасіадіс пообіцяв продовжувати працювати із такою ж рішучістю для завершення окупації і



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Нікос Анастасіадіс був переобраний президентом Республіки Кіпр 4 лютого 2018 року

Анкара очікує від Нікосії зміни підходу до врегулювання конфлікту

Нікос Анастасіадіс, який був переобраний президентом Республіки Кіпр 4 лютого 2018 року, заявив про те, що для нього є пріоритетом відновлення переговорів щодо об’єднання острову. За його словами об’єднання Кіпру є найбільшим викликом. Анастасіадіс пообіцяв продовжувати працювати із такою ж рішучістю для завершення окупації і відновлення єдності країни.

На сьогодні на північній частині острова знаходиться до 35 тисяч турецьких окупаційних військ, які захопили цю частину Кіпру в 1974 році. Останній раунд переговорів із очільником північного Кіпру Мустафою Акінчі провалився влітку 2017 року через протиріччя щодо майбутнього розподілу повноважень між грецькою і турецькою общинами, виведення військ Туреччини і права на воєнну інтервенцію.

При цьому частина спостерігачів звинувачує в зриві переговорів саме Нікоса Анастасіадіса через недостатню гнучкість. Як наслідок, очільник Республіки Кіпр заявив про те, що новий раунд переговорів почнеться після певних приготувань. Про це повідомляє видання EU Observer.

Туреччина очікує, що Нікосія продемонструє справжнє бажання щодо партнерства між двома общинами острова, а не намагатиметься спробувати поглинути адміністрацію північної частини Кіпру. Джерело в МЗС Туреччини заявило про те, що новий раунд переговорів провалиться, якщо Нікос Анастасіадіс не змінить свого підходу. Керівник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, який привітав переобраного очільника Республіки Кіпр, заявив про те, що Брюссель готовий підключитися до процесу об’єднання острову за потреби.