Пересилали зброю поштою: Нацполіція викрила організовану злочинну групу



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Фото: Департамент комунікації Національної поліції України Зброя, вилучена під час обшуків

Правоохоронці провели на території семи областей 50 обшуків

В Україні було викрито злочинну організовану групу, яка упродовж тривалого часу займалася поставками в країну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, зловмисники модернізували і розповсюджували стрілецьку зброю, боєприпаси і вибухівку через інтернет, використовуючи різні сервіси експрес-доставки.

В ході проведення оперативно-розшукових і слідчих дій поліцейські встановили місця розташування майстерень.

«31 липня співробітниками Департаменту карного розшуку спільно з територіальними підрозділами карного розшуку при участі співробітників СБУ на території України в різних областях було проведено 50 обшуків», - заявив перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, процесуальні дії тривали на території семи регіонів України. У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили автомати, пістолети, кілька тисяч набоїв, глушники і гранати. Крім того, вилучено металообробні станки, а також деталі до нарізної вогнепальної зброї – магазини, рамки зі стволами, стволи, рукоятки тощо.

Дії зловмисників були кваліфіковані слідчими за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали у Києві військовослужбовця-контрактника Національної гвардії, який незаконно зберігав та збував вогнепальну зброю.