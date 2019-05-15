Перше місто в США заборонило поліції використовувати технології розпізнавання облич



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Законодавці Сан-Франциско вважають, що технології розпізнавання облич загострять расову несправедливість

Сан-Франциско став першим американським містом, що заборонило використання технології розпізнавання обличчя поліцією або іншими урядовими установами місцевого рівня.

Про це повідомляє AFP.

Усі, крім одного, з дев'яти членів правління Сан-Франциско схвалили відповідний законопроект, який буде проголосований на наступному тижні в наступному процедурному кроці, від якого не очікують зміни результату.

У заяві міського органу йдеться, що «технологія розпізнавання облич ставить під загрозу громадянські права і громадянські свободи, і це істотно переважає над її ймовірними перевагами». Також законодавці Сан-Франциско вважають, що ця технологія загострить расову несправедливість і загрожує здатності мешканців міста жити без постійного нагляду з боку уряду.

Будь-якому департаменту забороняється отримувати, зберігати або використовувати будь-яку технологію розпізнавання облич або будь-яку інформацію, отриману з технології розпізнавання облич.

Заборона не включає аеропорти та інші об'єкти, що регулюються федеральною владою.

Джерело: ТСН