  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перше місто в США заборонило поліції використовувати технології розпізнавання облич

    • Розсилка
    Перше місто в США заборонило поліції використовувати технології розпізнавання облич

    Законодавці Сан-Франциско вважають, що технології розпізнавання облич загострять расову несправедливість

    Сан-Франциско став першим американським містом, що заборонило використання технології розпізнавання обличчя поліцією або іншими урядовими установами місцевого рівня.

    Про це повідомляє AFP.

    Усі, крім одного, з дев'яти членів правління Сан-Франциско схвалили відповідний законопроект, який буде проголосований на наступному тижні в наступному процедурному кроці, від якого не очікують зміни результату.

    У заяві міського органу йдеться, що «технологія розпізнавання облич ставить під загрозу громадянські права і громадянські свободи, і це істотно переважає над її ймовірними перевагами». Також законодавці Сан-Франциско вважають, що ця технологія загострить расову несправедливість і загрожує здатності мешканців міста жити без постійного нагляду з боку уряду.

    Будь-якому департаменту забороняється отримувати, зберігати або використовувати будь-яку технологію розпізнавання облич або будь-яку інформацію, отриману з технології розпізнавання облич.

    Заборона не включає аеропорти та інші об'єкти, що регулюються федеральною владою.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    кримінал США технології поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ