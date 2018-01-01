Першим у новому році нардепи розглянуть закон про реінтеграцію Донбасу

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних

Верховна Рада у вівторок, 16 січня, планує розглянути в другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу та включити до порядку денного закон про Антикорупційний суд. Про це йдеться у розкладі засідань ВР на 16-19 січня, опублікованому на сайті парламент. Зазначається, зокрема, що перший пленарний день 2018-го року народні депутати



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Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних

Верховна Рада у вівторок, 16 січня, планує розглянути в другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу та включити до порядку денного закон про Антикорупційний суд.

Про це йдеться у розкладі засідань ВР на 16-19 січня, опублікованому на сайті парламент.

Зазначається, зокрема, що перший пленарний день 2018-го року народні депутати розпочнуть із питань національної безпеки та оборони. Так, на розгляд у другому читанні винесений президентський проект закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Крім того, наступного вівторка до включення в порядок денний сесії запропоновані законопроекти, внесені главою держави до ВР, про Вищий антикорупційний суд та про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

На четвер, 18 січня у сесійній залі парламенту заплановано розгляд питань економічної політики, серед яких проекти законів про приватизацію державного майна; про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства; про Установу бізнес-омбудсмена; про внесення змін до законодавства щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків тощо.

Президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7163 “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”.

Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього в першому читанні.

Відповідно до тексту законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною, не створює для РФ жодних територіальних прав.

До другого читання в законопроект включили також дату початку окупації української території - 20 лютого 2014 року, а по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.