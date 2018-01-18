Перший президент України радить розділити підходи до Криму і Донбасу

Кравчук вважає, що вирішити разом питання Криму і Донбасу не можливо

Україна не може не рахуватися з тим, що Росія ділить у своїй риториці Донбас і Крим. Наші законодавчі підходи щодо анексованої і окупованої територій також мають бути різні. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив президент України (1991-1994 років) Леонід Кравчук. «Я вважаю, що вирішити разом питання Криму і Донбасу не можливо.



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Леонід Кравчук

Кравчук вважає, що вирішити разом питання Криму і Донбасу не можливо

Україна не може не рахуватися з тим, що Росія ділить у своїй риториці Донбас і Крим. Наші законодавчі підходи щодо анексованої і окупованої територій також мають бути різні.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив президент України (1991-1994 років) Леонід Кравчук.

«Я вважаю, що вирішити разом питання Криму і Донбасу не можливо. Крим це особлива територія для Росії і ніхто не заперечує, що це складова частина України, але РФ не визнає цього. Навіть в нещодавньому інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Лаврова було сказано, що територіальна цілісність України тепер визнається після анексії Криму, або як він каже, після проведення референдуму і входження півострова до складу РФ», – розповів пан Кравчук.

За словами першого президента незалежної України, у своїй політиці Росія ділить Крим і Донбас. Півострів для них це частина російської території і вони це прийняли у федеральних законах.

«Я думаю, що ми це маємо враховувати при прийнятті своїх. Ми не можемо не рахуватися з тим, що було. Навіть цей референдум проведений на багнетах, то його все одно потрібно оцінити. Так не може бути. На Донбасі інша ситуація і це потрібно розділити. Не тому, що там іде війна і там вбивають, а тому, що це мають бути різні підходи, категорії, оцінки і законодавчі формулювання», – переконаний Кравчук.