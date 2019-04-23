Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗСУ спущено на воду (фото, відео)



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Фото: Міноборони України

За флотською традицією, під час спуску корабля на воду об борт було розбито пляшку шампанського

На Київському суднобудівному підприємстві ПАТ «Завод Кузня на Рибальському» 23 квітня відбувся урочистий спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України на замовлення оборонного відомства.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що спуск корабля є продовженням розвитку кораблебудування в рамках Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року для потреб ВМС ЗСУ з метою укріплення морських кордонів держави.

«За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні - середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні - по оснащенню та можливостям виконувати задачі», - заявив міністр оборони Степан Полторак.

Як повідомляє Міноборони, за флотською традицією, під час спуску корабля на воду об борт було розбито пляшку шампанського. Хрещеною матір’ю бойової одиниці ВМС стала директор благодійного фонду Морського транспорту Антоніна Шкамерда.

Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.