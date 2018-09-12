Перший студійний запис Девіда Боуї продали за 40 тис. фунтів стерлінгів



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На момент запису Боуї було 16 років

Перший демозапис британського музиканта Девіда Боуї був проданий на аукціоні у Великобританії за 40 тис. фунтів стерлінгів (52 тис. доларів).

Про це повідомляє The Guardian.

«Музичні фахівці Omega Auctions на північно-заході Англії, де відбувався аукціон, заявили, що торги були настільки божевільні, що лот пішов з молотка за 40 тис. фунтів стерлінгів, хоча початкова ціна була 10 тис. фунтів», - йдеться в повідомленні.

Стрічку випадково виявили на горищі будинку Боуї в кошику. Пісня I Never Dreamed була записана в студії в 1963 році з Девідом Хэдфилдом, з яким Боуї разом грав у групі The Konrads.

Плівка довгий час вважалася загубленою.

Нагадаємо, композитор, співак, актор і художник Девід Боуї помер від раку печінки 10 січня 2016 року. За два дні до смерті, у день 69-річчя музиканта вийшов останній його альбом Blackstar. Після смерті Боуї і без того чималий інтерес до його творчості значно виріс. Так виставку в лондонському Музеї Вікторії та Альберта, присвячену його творчості, відвідали рекордні 312 тисяч осіб.