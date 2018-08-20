Перший в історії кінопостер продадуть на аукціоні



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Фото: Sotheby's Перший в історії кінопостер, який анонсував показ фільму братів Люм'єр

Перший показ фільму був скромний та тривав близько 20 хвилин, на нього прийшли менше 30 людей

Перший в історії кінопостер, який анонсував показ фільму братів Люм’єр у Парижі, виставили на онлайн-аукціон. Його вартість оцінюють в 40-60 тисяч фунтів.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Sotheby's.

Цей постер створили для першого в історії публічного показу фільму братів Люм’єр, який відбувся 28 грудня 1895 року в Grand Cafe на бульварі Капуцинок в Парижі.

Розміри плакату, що анонсував показ фільму, становлять 126,7х 96,5 сантиментрів.

Перший показ фільму був скромний та тривав близько 20 хвилин, на нього прийшли менше 30 людей. Кожне з відео братів Люм’єр тривало не більше хвилини.

1-го та 2-го січня 1896 року від 2 до 2,5 тисяч глядачів заплатили по одному франку, аби побачити «рухомі картинки» від братів Люм’єр. Постери до першого комерційного показу створили у двох стилях. Їхнім автором став художник Генрі Бріспот.

За кілька місяців після прем’єри брати Люм’єр відкрили кінотеатри в багатьох містах та країнах.

Брати Люм’єр вважаються творцями сучасного кіно. Саме вони вигадали синематограф, який передбачає публічний перегляд фільмів. Після створення знімального апарату Луї та Огюст Люм’єр активно працювали над створенням перших стрічок. Разом з братами працював французький інженер Жюль Карпантьє, який сконструював перший проектор для демонстрації фільмів.