Адвокати не змогли довести, що в Супрун немає подвійного громадянства



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Адвокат Супрун заявив, що в його підзахисної тільки одне громадянство – українське – і це нібито підтвердила міграційна служба

Присутній на засіданні суду міністр юстиції Павло Петренко заявив, що не вбачає проблем у тому, що в Супрун може бути американське громадянство

В Окружному адміністративному суді Києва відбувся розгляд апеляції на відсторонення в.о.міністра охорони здоров'я Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра.

Під час засідання під протокол була заявлена інформація про те, що Уляна Супрун залишається громадянкою США.

Присутній на засіданні суду міністр юстиції Павло Петренко заявив, що не вбачає проблем у тому, що в Супрун може бути американське громадянство. Хоча, згідно з чинним законодавством, працювати в органах виконавчої влади можуть лише громадяни України.

«Петренко вимовив довгий спіч, що звівся до того, що без в.о. міністра Супрун усе покотиться під три чорти, і Кабмін не зможе рухатися семимильними кроками назустріч щасливому майбутньому. Далі була дискусія з суддею, який, на мою думку, дивився на міністра і думав: «мда... міністр, якого ми заслужили», – розказав про виступ міністра журналіст Василь Апасов.

За словами журналіста, склалося враження, що міністр юстиції «не знав, що в.о.міністра охорони здоров'я не є членом Кабміну, тому її присутність або відсутність не може впливати абсолютно ні на що».

Адвокат Супрун заявив, що в його підзахисної тільки одне громадянство – українське – і це нібито підтвердила міграційна служба. На вимогу судді підтвердити доказами свої слова він відмовився, повідомивши, що надасть відповідні документи на суді 15 лютого.

Присутній на засіданні народний депутат Ігор Мосійчук, у свою чергу, заявив, що надасть докази подвійного громадянства Супрун на наступних засіданнях.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

У своєму поясненні рішення Окружний адміністративний суд міста Києва аргументував відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ тим, що, відповідно до нормативних актів, перший заступник міністра охорони здоров'я України може виконувати обов'язки міністра лише протягом місяця. Крім того, перший заступник може виконувати виключно ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як про наявність такого доручення щодо Супрун суду невідомо. Також суд узяв до уваги те, що Супрун досі перебуває в громадянстві США.