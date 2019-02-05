Суд відсторонив Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ: документ



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Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки очільниці Міністерства охорони здоров'я Фото: facebook.com/ulanasuprun

Позов був поданий народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком і частково задоволений

Суд відсторонив виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун від виконання обов'язків. Відповідне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва опублікував лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook.

«Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ. Життя та здоров'я українців - найвища цінність. За це і боремося!», - написав головний «радикал» країни у своєму пості.

Фото: Олег Ляшко / facebook.com

Фото: Олег Ляшко / facebook.com

Позов був поданий народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком і частково задоволений.

«Заборонити... Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра», - сказано в постанові суду.

Уряд призначив Уляну Супрун в. о. міністра охорони здоров'я 27 липня 2016 року.



