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    Суд відсторонив Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ: документ

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    Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки очільниці Міністерства охорони здоров'я - Суд відсторонив Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ: документ
    Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки очільниці Міністерства охорони здоров'я
    Фото: facebook.com/ulanasuprun

    Позов був поданий народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком і частково задоволений

    Суд відсторонив виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун від виконання обов'язків. Відповідне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва опублікував лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook.

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    «Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ. Життя та здоров'я українців - найвища цінність. За це і боремося!», - написав головний «радикал» країни у своєму пості.

    Фото: Олег Ляшко / facebook.com
    Фото: Олег Ляшко / facebook.com
    Фото: Олег Ляшко / facebook.com
    Фото: Олег Ляшко / facebook.com

    Позов був поданий народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком і частково задоволений.

    «Заборонити... Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра», - сказано в постанові суду.

    Уряд призначив Уляну Супрун в. о. міністра охорони здоров'я 27 липня 2016 року.

     Читайте також: Нардеп: Супрун не призначають повноцінним міністром, бо на це немає голосів


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