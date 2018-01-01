Пхеньян погодився послати свою команду на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані

Делегація КНДР відмовилася говорити про питання ядерної зброї

Представники Республіки Корея заявили про те, що командна КНДР, а також представники уряду і команда підтримки відвідають зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані. Дана згода стала результатом двосторонніх переговорів між представника двох країн, які відбулися вперше із грудня 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Окрім того під



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Делегація КНДР відмовилася говорити про питання ядерної зброї

Представники Республіки Корея заявили про те, що командна КНДР, а також представники уряду і команда підтримки відвідають зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані. Дана згода стала результатом двосторонніх переговорів між представника двох країн, які відбулися вперше із грудня 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того під час переговорів представники Сеулу заявив про те, що їх сторона запропонувала північнокорейським дипломатам, щоб спортсмени двох країн спільного пройшлися під час відкриття зимової Олімпіади. Так само сторони обговорити пропозицію організації зустрічей роз’єднаних Корейською війною (1950-1953) сімей протягом чергового святкування місячного нового року в лютому. За словами представника Республіки Корея делегація КНДР заявила про намір провести результативні переговори.

Проте пропозиція дипломатів Республіка Корея розширити порядок денний переговорів за рахунок питань ядерної безпеки не знайшло однозначної відповідні із боку представників КНДР. Хоча при цьому північнокорейська делегація чітко задекларувала, що вони готові сприяти примиренню на Корейському півострові через діалог і переговори.

На даний момент сторони зробили перерву для окремих обідів. Переговори продовжаться по полудню. Кожна делегація складається із п’яти осіб.