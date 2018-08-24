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    Під Берліном горять ліси. 500 людей евакуювали

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    Під Берліном горять ліси. 500 людей евакуювали
    Кадр N-TV

    Рятувальники не можуть взяти ситуацію під контроль

    У Німеччині неподалік Берліна спалахнула масштабна лісова пожежа, через що були евакуйовані понад 500 осіб. Про це повідомляє телеканал N-TV.

    «На південному заході від Берліна величезна лісова територія загорілася. Рятувальники борються за те, щоб взяти ситуацію під контроль. Понад 500 осіб евакуйовані. Однак у сусідньому місті дим викликає проблеми», - йдеться в повідомленні.

    Сьогодні вранці пожежники намагалися використовувати важке обладнання, щоб запобігти розповсюдженню вогню в сусідні села.

    Зазначимо, що через пожежі вчора проводилася евакуація з Фронсдорфа, Клаусдорфа і Тифенбруннена. Вчора пожежа поширилася на територію площею 400 гектарів.

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