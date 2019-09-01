Під час авіашоу в Канаді розбився літак



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Навчальний літак із гвинтовим приводом Nanchang CJ-6 Фото: @GbhvfRon / Twitter

Загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається

У канадській провінції Альберта під час авіашоу розбився літак, пілот загинув.

Про це повідомляє телеканал CTV з посиланням на Королівську кінну поліцію Канади.

За словами поліцейських, два невеликі літаки виконували повітряні маневри під час ярмарку в місті Сміт. Потім один із них зник, через годину уламки літака виявили в східній частині міста.

Представник Ради з безпеки на транспорті Алекс Фурньє повідомив, що розбився Nanchang CJ-6 — навчальний літак з гвинтовим приводом, побудований у Китаї.

За даними Global News, загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається.