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    Під час авіашоу в Канаді розбився літак

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    Навчальний літак із гвинтовим приводом Nanchang CJ-6 - Під час авіашоу в Канаді розбився літак
    Навчальний літак із гвинтовим приводом Nanchang CJ-6
    Фото: @GbhvfRon / Twitter

    Загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається

    У канадській провінції Альберта під час авіашоу розбився літак, пілот загинув.

    Про це повідомляє телеканал CTV з посиланням на Королівську кінну поліцію Канади.

    За словами поліцейських, два невеликі літаки виконували повітряні маневри під час ярмарку в місті Сміт. Потім один із них зник, через годину уламки літака виявили в східній частині міста.

    Представник Ради з безпеки на транспорті Алекс Фурньє повідомив, що розбився Nanchang CJ-6 — навчальний літак з гвинтовим приводом, побудований у Китаї.

    За даними Global News, загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається.

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