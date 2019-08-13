Під час пожежі у Канаді загинули 800 корів



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Пожежі охопили Канаду

Ферма Пенвуд була однією із найбільших у провінції

Унаслідок масштабної пожежі на фермі в канадській провінції Манітоба загинуло близько 800 корів.

Про це розповіли у пожежному відділенні міста Стейнбах, поблизу якого знаходилася ферма.

Вогонь охопив чотири з’єднані будівлі ферми Пенвуд, що в 50 км на південний схід від столиці провінції Вінніпега. Усього на фермі утримувалося близько 1000 корів, з яких лише 200 вдалося урятувати.

З огляд на масштаб пожежі, для його гасіння прибули пожежні бригади із п’яти відділень загальною чисельністю у 60 осіб. Вогонь вдалося загасити за кілька годин, але більшість будівель були виготовлені із дерева, тож не підлягають відновленню.

Причина пожежі наразі невідома, триває розслідування

За інформацією спілки виробників молока Манітоби, ферма Пенвуд була однією із найбільших у провінції.

Раніше повідомлялося, що у Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в'язницю.

Джерело: Укрінформ