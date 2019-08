У Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в'язницю

У в'язниці, що розташована в містечку Олівер, перебуває близько 300 в’язнів

У Канаді через лісову пожежу, що активно набирає сили на півдні провінції Британська Колумбія, вирішили евакуювати в’язницю.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що у в'язниці, що розташована в містечку Олівер, перебуває близько 300 в’язнів. «Сотню найбільш небезпечних вже доправили до інших тюрем провінції, а транспорт для решти 200 очікує напоготові на подвір’ї», - йдеться у повідомленні.

У провінційному уряді запевнили, що адміністрація виправного закладу має затверджений план дій на випадок надходження наказу на евакуацію. «Для в’язнів був організований поліцейський супровід. Пенітенціарна служба за потреби може забезпечити усе пересування. Родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться», - сказала речниця уряду Британської Колумбії Керолін Макендрю.

