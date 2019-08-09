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    У світі

    У Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в'язницю

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    Для в&rsquo;язнів був організований поліцейський супровід, родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться, - місцевий урядовець - У Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в'язницю
    Для в’язнів був організований поліцейський супровід, родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться, - місцевий урядовець

    У в'язниці, що розташована в містечку Олівер, перебуває близько 300 в’язнів

    У Канаді через лісову пожежу, що активно набирає сили на півдні провінції Британська Колумбія, вирішили евакуювати в’язницю.

    Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

    Зазначається, що у в'язниці, що розташована в містечку Олівер, перебуває близько 300 в’язнів. «Сотню найбільш небезпечних вже доправили до інших тюрем провінції, а транспорт для решти 200 очікує напоготові на подвір’ї», - йдеться у повідомленні.

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    У провінційному уряді запевнили, що адміністрація виправного закладу має затверджений план дій на випадок надходження наказу на евакуацію. «Для в’язнів був організований поліцейський супровід. Пенітенціарна служба за потреби може забезпечити усе пересування. Родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться», - сказала речниця уряду Британської Колумбії Керолін Макендрю.

    У самій в’язниці розповіли, що бачать дим від пожежі із території закладу.

    Зазначимо, що лісова пожежа, що загрожує в’язниці, за останню добу збільшилася удвічі, досягши площі у 15 км кв. До її гасіння залучено близько сотні вогнеборців, яких підтримує авіація, однак спекотна засушлива погода сприяє поширенню вогню.

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