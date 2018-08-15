Під час протестів у Бухаресті поліцейські побили журналіста



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Журналіст Deutsche Welle Крістіану Штефанеску повідомив, що проти нього застосували гумові кийки

В Румунії поліція під час силового розгону 10 серпня багатотисячної акції протесту завдала тілесних ушкоджень журналісту Deutsche Welle Крістіану Штефанеску.

Кореспондент подав скаргу на дії поліцейських.

За словами Штефанеску, правоохоронці спочатку погрожували йому словесно, а потім застосували проти нього щити та гумові кийки. При цьому він мав при собі журналістське посвідчення та не раз говорив, що представляє пресу.

Відомо, що кореспондент DW перебував серед протестувальників поблизу музею природознавства, де, як кажуть, не було хуліганів.

Нагадаємо, в Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

Джерело: DW