Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб



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Фото: EPA Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорстокість жандармів

У румунській столиці - Бухаресті - внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

Про це повідомляє Radio Romania International.

На даний момент відомо, що під час багатотисячної акції протесту за медичною допомогою звернулися понад 435 осіб. З них 45 осіб доставили в лікарню. Всього на протест в Бухаресті 10 серпня вийшли близько 200 тисяч чоловік.

Як додає Agerpres, президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорстокість жандармів щодо учасників антиурядового протесту в центрі Бухареста. Також він закликав главу МВС понести відповідальність за постраждалих

«У справжньої демократії кожна людина має право на протест, але насильство неприйнятне, незалежно від політичних поглядів. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії, абсолютно неспіврозмірне з демонстраціями більшості людей на площі Перемоги», - заявив президент.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Румунії у п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Повідомлялося, що близько 200 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали травми.

Нагадаємо, 10 серпня у Бухаресті проходив багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи пройшли у багатьох великих містах країни.

Джерело: РБК-Україна