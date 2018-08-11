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    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб

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    Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ - Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Фото: EPA
    Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ

    Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорстокість жандармів

    У румунській столиці - Бухаресті - внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

    Про це повідомляє Radio Romania International.

    На даний момент відомо, що під час багатотисячної акції протесту за медичною допомогою звернулися понад 435 осіб. З них 45 осіб доставили в лікарню. Всього на протест в Бухаресті 10 серпня вийшли близько 200 тисяч чоловік.

    Як додає Agerpres, президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорстокість жандармів щодо учасників антиурядового протесту в центрі Бухареста. Також він закликав главу МВС понести відповідальність за постраждалих

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    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб
    Під час розгону демонстрантів у Бухаресті постраждали понад 400 осіб

    «У справжньої демократії кожна людина має право на протест, але насильство неприйнятне, незалежно від політичних поглядів. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії, абсолютно неспіврозмірне з демонстраціями більшості людей на площі Перемоги», - заявив президент.

    Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Румунії у п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

    Повідомлялося, що близько 200 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали травми.

    Нагадаємо, 10 серпня у Бухаресті проходив багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією.

    Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і  проведення дострокових парламентських виборів.

    Аналогічні заходи пройшли у багатьох великих містах країни.

    Джерело: РБК-Україна

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