Під час стрільб на полігоні МВС був поранений 15-річний хлопець



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Слідчі ДБР перевірять та нададуть правову оцінку діям осіб, що організували перебування дітей поблизу полігону МВС Фото: Державне бюро розслідувань

Постраждалого прооперували у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна

15-річний хлопець був поранений неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області.

Про це 25 червня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався 24 червня близько 11 години під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

«Хлопець 2004 року народження отримав вогнепальне поранення в область правого стегна. Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди. Наразі триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню», - заявили в ДБР.

Постраждалого прооперували у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені, життю загроз немає, повідомили в ДБР.

Досудове розслідування розпочато по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України).

Також слідчі ДБР перевірять та нададуть правову оцінку діям осіб, що організували перебування дітей поблизу полігону МВС. Винним загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.