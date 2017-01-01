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    Під час турне Європою Тіллерсон говоритиме про «питання України»

    Рекс Тіллеросн заявив у Вашингтоні, що «без вирішення питання України ми ніколи не зможемо нормалізувати відносин (з Росією)»
    Державний сектретар США Рекс Тіллерсон починає у понеділок тижневе європейське турне, в ході якого вестиме переговори з Брюсселі та Парижі з чільними представниками Євросоюзу і колегами в НАТО. Велику увагу привертає планована зустріч Тіллерсона з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Відні з нагоди зібрання
    • Сьогодні, 17:34
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    Рекс Тіллеросн заявив у Вашингтоні, що «без вирішення питання України ми ніколи не зможемо нормалізувати відносин (з Росією)»

    Державний сектретар США Рекс Тіллерсон починає у понеділок тижневе європейське турне, в ході якого вестиме переговори з Брюсселі та Парижі з чільними представниками Євросоюзу і колегами в НАТО.

    Велику увагу привертає планована зустріч Тіллерсона з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Відні з нагоди зібрання представників 57-ти країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

    Напередодні держсекретар підтвердив «залізну» підтримку давнім союзникам США і заявив, що «Росію треба змусити припинити інтервенцію на сході України, використовуючи тиск санкцій».

    Рекс Тіллеросн заявив у Вашингтоні, що «без вирішення питання України ми ніколи не зможемо нормалізувати відносин (з Росією)».

    Європейські ЗМІ вважають, що поїздка Тіллерсона затьмарена повідомленнями, що у Білому домі йшлося про заміну державного секретаря.

    Проте, президент США Дональд Трамп і сам Рекс Тіллерсон назвали повідомлення безпідставними чутками.

    Агенція Reuters цитує неназваного представника ЄС: «Якраз коли Тіллерсон приїздить до Брюсселя із заявою підтримки, якої в ЄС і НАТО завжди чекали, виглядає, що він не має мандату і над його головою висить гільйотина… Це залишає Європу з тими ж сумнівами щодо Трампа як і раніше».

    Європейські коментатори вказують, що заяви чільних представників адміністрації Дональда Трампа у таких ключових питаннях зовнішньої політики, як стосунки з Росією, часом дуже відрізняються від того, що чули від самого президента.

    Reuters вважає, що європейці песимістично дивляться на оголошені намагання Тіллерсона реформувати закордонну службу США, скоротивши витрати Державного департаменту і не призначаючи дипломатів на вільні посади.

    Автори агенції вважають, що в результаті Франція обходить Тіллерсона, розвиваючи контакти з міністром оборони США Джимом Маттісом, радником Білого дому з питань національної безпеки Макмастером і керівником адміністрації Джоном Келлі.

    Тим часом, представниця ЄС у закордонних справах Федеріка Моґеріні напряму спілкується з віце-президентом Майком Пенсом, а Берлін зосередився на прямих контактах із Капітолійським пагорбом та Келлі, Макмастером і Маттісом.

     

    Джерело: Голос Америки

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