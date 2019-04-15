Під час виступу Порошенка на «Олімпійському» порушень не було, - поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публічний захід поблизу НСК «Олімпійський» пройшов мирно та спокійно

Під час виступу президента Петра Порошенка на «Олімпійському» порушень порядку не було.

Про це повідомив сьогодні, 14 квітня, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

«Національна поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч людей. Поліцейські забезпечили безпеку дорожнього руху, адже багато громадян рухалися і по проїжджій частині дороги. Правоохоронці й надалі посилено працюватимуть до закінчення масового заходу», - розповів Олександр Фацевич.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич також зазначив, що до поліції надійшли ряд повідомлень про замінування столичних об’єктів та Майдану Незалежності.

Нагадаємо, Порошенко 14 квітня організував проведення дебатів на НСК «Олімпійський», проте Зеленський так і не з'явився. Опонент чинного глави держави наполягає на дебатах на стадіоні 19 квітня, проте Порошенко планує в цей день прийти в студію Суспільного, як того вимагає закон. В цей день він готовий прийти і на стадіон, але не в час, передбачений для дебатів на Суспільному.