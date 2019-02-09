Під час виступу Тимошенко у Білій Церкві людей закидали димовими шашками



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Поліція під час мітингу у Білій Церкві виявила невикористані димові шашки

Поліція затримала сімох осіб

У п’ятницю, 8 лютого, під час виступу лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на площі перед міською радою Білої Церкви на Київщині невідомі особи кинули декілька димових шашок в людей, присутніх на зустрічі. Про це інформує прес-служба політичної сили.

За її даними, у натовп було кинуто 7 димових шашок. За допомогою небайдужих та поліції було затримано 6 порушників. У них було виявлено ще 7 димових шашок.

Окрім того, поблизу сцени був встановлений автомобіль на єврономерах. За даними партії, під час виступу Юлії Тимошенко поліція отримала телефонне повідомлення про замінування цього авто. Спеціалісти профільних служб, які негайно прибули на виклик, вручну відкотили машину на безпечну відстань.

Поліція підтвердила, що о 18.51 до чергової частини Білоцерківського отримала повідомлення від невідомого про те, що на одній з вулиць міста Біла Церква, під час виступу одного з кандидатів в президенти, в припаркованому за сценою автомобілі «Ауді» станеться вибух. Правоохоронці провели огляд місця події та евакуювали автомобіль.

Поліція також підтвердила інцидент із викиданням у натовп шашок, проте на назвала їх кількості. Відповідно до повідомлення поліції Київської області, порушники порядку були затримані її співробітниками. Крім цього, ще у п'ятьох осіб, які знаходились на площі, вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки. Всіх їх було затримано та доправлено до відділу поліції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Двох осіб затримали за статтею 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ще відносно п'ятьох складено адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прес-служба «Батьківщини» назвала інцидент провокацією влади.