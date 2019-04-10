Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби



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Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби Фото: Нацполіція

В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області

Під Дніпром чоловік організував у підсобному приміщенні нелегальний цех з копчення та в’ялення риби.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

При цьому всі процеси відбувалися без додержання санітарних та ветеринарних правил, а процес копчення шляхом вимочування риби у невідомій хімічній речовині.

В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області.

9 квітня працівники відділення водної поліції провели обшук на території та в приміщеннях домоволодіння. В ході обшуку було виявлено та задокументовано факт організації нелегального виробництва.

Всю рибу та обладнання вилучено.

Обшук відбувся в рамках відкритого за ст. 251 кримінального провадження (порушення ветеринарних правил).

За вказаний злочин чоловіку загрожує штраф, обмеженням або позбавленням волі на строк до 3-х років.