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    Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби

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    <span>Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в&rsquo;яленої риби</span> - Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
    Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
    Фото: Нацполіція

    В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області

    Під Дніпром чоловік організував у підсобному приміщенні нелегальний цех з копчення та в’ялення риби.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    При цьому всі процеси відбувалися без додержання санітарних та ветеринарних правил, а процес копчення шляхом вимочування риби у невідомій хімічній речовині.

    В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області.

    9 квітня працівники відділення водної поліції провели обшук на території та в приміщеннях домоволодіння. В ході обшуку було виявлено та задокументовано факт організації нелегального виробництва.

    Всю рибу та обладнання вилучено.

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    Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
    Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
    Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
    Фото: Нацполіція

    Обшук відбувся в рамках відкритого за ст. 251 кримінального провадження (порушення ветеринарних правил).

    За вказаний злочин чоловіку загрожує штраф, обмеженням або позбавленням волі на строк до 3-х років.

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