Під Дніпром поліція виявила підпільне виробництво копченої та в’яленої риби
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Розсилка
В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області
Під Дніпром чоловік організував у підсобному приміщенні нелегальний цех з копчення та в’ялення риби.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
При цьому всі процеси відбувалися без додержання санітарних та ветеринарних правил, а процес копчення шляхом вимочування риби у невідомій хімічній речовині.
В подальшому рибу реалізовували на ринках Дніпра та області.
9 квітня працівники відділення водної поліції провели обшук на території та в приміщеннях домоволодіння. В ході обшуку було виявлено та задокументовано факт організації нелегального виробництва.
Всю рибу та обладнання вилучено.
Обшук відбувся в рамках відкритого за ст. 251 кримінального провадження (порушення ветеринарних правил).
За вказаний злочин чоловіку загрожує штраф, обмеженням або позбавленням волі на строк до 3-х років.