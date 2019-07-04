Під Харковом виявили небезпечних павуків (фото)



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Отрута павуків не викликає летального результату у великих тварин й людини

Можливо, йдеться про південноросійського тарантула

У місті Лозова Харківської області помітили небезпечних отруйних павуків. Місцеві жителі припустили, що це південноросійські тарантули. Це вид отруйних павуків із сімейства павуків-вовків, передає сайт «Город Х».

«Знайома надіслала це фото. Позавчора ввечері в районі 3-го мікрорайону побачили цього павука (розмір 7 см) і кинули в нього каменем. З його спини тут же розбіглися сотні павучків. Можливо, потрібна дезінсекція в тому районі? Або хоча б попередьте дітей, щоб були обережні й не брали в руки!», - розповіла місцева жителька Юлія Черних.

Укус південноросійського тарантула для людини можна порівняти з укусом шершня, він викликає лише місцевий набряк. Отрута не викликає летального результату у великих тварин і людини в силу слабкої активності та малої концентрації білкових токсинів, які паралізують нервову систему. Після укусу у людини виникає набряк і біль, іноді шкіра стає жовтого кольору і залишається такою близько двох місяців.